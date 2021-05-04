SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 04.05.2021 - 10:17

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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