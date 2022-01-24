SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (8-14 Ocak 2022 Türkiye insidans haritası)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 24.01.2022 - 11:56 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 12:47

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (8-14 Ocak 2022 Türkiye insidans haritası)

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Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanlığının 8-14 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı 100 bin kişide 1571,46'ya yükselen İstanbul, ülke genelinde vaka yoğunluğu en fazla şehir oldu.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 vaka sayısı, 1-7 Ocak'ta İstanbul'da 1222,37, İzmir'de 574,85, Ankara'da 386,15 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon olduğunu bildirdi.

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