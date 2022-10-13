SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

Son dakika haberi! İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiği bir süre askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ANNITA isimli yük gemisi Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yaptı.

"Kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" denilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

"ANNITA" isimli gemi, saat 22.18 itibarıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, gemide bulunan kılavuz kaptan eşliğinde römorkörler tarafından çekilerek Büyükdere’ye emniyetle demirletildi.



Bunun ardından, İstanbul Boğazı 01.30 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.