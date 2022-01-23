SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter kararı

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.



Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır" dedi.

