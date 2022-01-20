SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullarla ilgili açıklama

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin yarın saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00, öğlencilerin 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 22:41 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 23:00

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullarla ilgili açıklama

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Son dakika haberi! İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor. Yarın okullar da yarıyıl tatiline giriyor.

İstanbul Valiliği de, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için karnelerin dağıtım saatlerini erkene çekti. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."

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