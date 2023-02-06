SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.



Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir" açıklamasında bulundu.

ARTÇILAR SÜRÜYOR



AFAD 04.26'da merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan 6,4 büyüklüğünde, 04.36'da merkez üssü Gaziantep İslahiye olan 6,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

YIKILAN BİNALAR VAR

Kahramanmarş'ta meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı.

Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkılan binalar olduğu bildirildi.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"



Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.