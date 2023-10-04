SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Sabah saatlerinde gerçekleştiren kritik toplantıda saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve bundan sonra hangi adımların atılacağının konuşulduğu ifade edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...