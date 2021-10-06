SON DAKİKA HABERİ: Paris İklim Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi! Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'dan oy birliğiyle geçti.



Genel Kurul'a katılan 353 milletvekilinin 353'ü de teklife kabul oyu verdi.

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından karar Birleşmiş Milletler sekreteryasına iletilecek. Böylece Türkiye anlaşmaya taraf ülkeler arasına girecek.



Paris İklim Anlaşması, sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefliyor.



Kritik anlaşma, karbon salınımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda anlaşmaya taraf olan ülkeler arasına giren Türkiye de 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 15 ila 17 azaltacak.



Bu dönümüşüme uygun tedbir alınmaması durumunda 1,8 milyar euroyu bulan bir vergi yükümlülüğü ortaya çıkacak.