SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de Corona virüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi (Bakan Fahrettin Koca açıkladı)

Son dakika haberi! Türkiye'de Corona virüs kaynaklı ölümler 21'e yükseldi.



Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" ifadelerini kullandı.