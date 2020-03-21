SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de Corona virüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi (Bakan Fahrettin Koca açıkladı)

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 21'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar" açıklamasında bulundu. Bakan Koca ayrıca son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldığını ve vaka sayısının 277 artarak 947'ye yükseldiğini duyurdu.

ntv.com.tr 21.03.2020 - 23:15

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Son dakika haberi! Türkiye'de Corona virüs kaynaklı ölümler 21'e yükseldi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" ifadelerini kullandı.

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