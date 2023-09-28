SON DAKİKA HABERİ: Ülke genelinde eş zamanlı "Sis Operasyonu": 672 yere baskın yapıldı, 370 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı tütün mamulü yapan suç örgütlerine yönelik "Sis Operasyonu"nda 370 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Ülke genelinde eş zamanlı "Sis Operasyonu": 672 yere baskın yapıldı, 370 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi!  Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 672 yere baskın yapıldı.

Yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyonda 33 milyon 918 bin 650 boş makaron, 6 milyon 878 bin 93 doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 bin 620 kilogram tütün mamulü, 10 bin 811 puro, 18 bin 96 elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 370 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanmayacak. Aziz milletimizin duaları, kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an ensesindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

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