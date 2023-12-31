SON DAKİKA: Hakkari'de art arda depremler | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Saat 19.37'de kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bu depremin ardından saat 19.52'de 3,5, saat 20.06'da ise 4,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Saat 20.06'daki depremin 2,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



"BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR"



Hakkari Valiliğince, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda tarama yaparak olumsuz olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ HAKKARİ DEPREMİNİ NTV'YE DEĞERLENDİRDİ



NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Hakkari Yüksekova'da art arda meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüysüz, şunları söyledi:

"Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi sunayım. Senenin son gününde olan depremlerin peş peşe gelmesi alışılagelmiş bir durum değil. Farklı değerler verildi. Son değerlere göre ikisi de 4,5 büyüklüğünde. Birisi Hakkari Yüksekova'nın batısında, diğeri kuzeyinde meydana geldi. Aralarında 30-40 km'lik mesafe var.

Bu bölge Yüksekova-Şemdinli ve Başkale fayı dediğimiz birkaç fayın etkisi altında.

Geçmişte depremlere baktığımız zaman, İran kaynaklı bir depremden etkilenmiş, 1930'da ve büyüklüğü 7,2. Bu baya yüksek bir deprem. Ciddi anlamda Yüksekova'ya hasar vermiş.

25 Ocak'ta 2005'te Hakkari Sütlüce'de 5,9, 27 Ekim 2011'de de Yüksekova'da 5,2 büyüklüğünde iki tane deprem var. 1908'de Başkale'de 6 büyüklüğünde bir deprem var. Bunların en şiddetlisi İran kaynaklı yaşanan deprem.

BUGÜNKÜ DEPREM BÜYÜK DEPREMİN İŞARETÇİSİ Mİ?

Bu bölge hep söylediğimiz gibi, Arap levhasının Anadolu'yu kuzeye iteklediği etkin olduğu bölgelerden birisi. Geçmişte deprem yaşamış, gelecekte de depremler yaşayacak anlamına geliyor.

Bugünkü depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Daha büyük bir deprem olur mu, böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yaşanan depremlerle alakalı değil. Sözünü ettiğimiz fayların 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini biliyoruz. Benim kanaatim yakın zamanda böyle büyük bir depremin olmayacağıdır. Deprem gerçeğinin dikkate alınması, fay üzerinde yerleşim olmaması gerekir. Bir depremin öncü olup olmadığı, ardından büyük depremin geleceği bilinemez. Bu bölge için çok büyük bir deprem beklentimiz şimdilik yok."