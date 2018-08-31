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İYİ Parti milletvekili Fatih Mehmet Şeker istifa etti.

İstifa dilekçesini parti yönetimine değil doğrudan Yargıtay'a gönderdi ve istifasının nedenine ilişkin hiçbir gerekçe göstermedi.



Parti yönetiminin Şeker'e ulaşma çabaları da telefonları kapalı olduğu için sonuç vermedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, istifa kararı üzerine yaptığı değerlendirmede, "İlkeli bir siyasetçi olduğunu her fırsatta söyleyen arkadaşımız, eğer gerçekten ilkeliyse milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi.



İYİ Parti'ni diğer İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da bir süre istifa ederek MHP'ye geçmişti.

