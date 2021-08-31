SON DAKİKA: Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Kütahya'da saat 14.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin derinliği 7,16 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Depreme ilişkin açıklama yapan AFAD, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?