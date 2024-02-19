SON DAKİKA: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının saat 12.23'te, 17,7 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Kısa süreli panik yaratan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Doğanşehir merkezli 4,3 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

