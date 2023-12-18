SON DAKİKA: Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bağlandığı NTV yayınında, depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak sarsıntının bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YOK



İstanbul Valiliği de depremde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 23.53’te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Afad ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.