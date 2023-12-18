SON DAKİKA: Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem | İstanbul'da da hissedildi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

PROF. DR. TÜYSÜZ: BEKLENEN BÜYÜK DEPREMLE İLGİSİ YOK



Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bağlandığı NTV yayınında, sarsıntının beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

Tüysüz , NTV yayınında şunları aktardı:

"Sarsıntının merkezi Çınarcık çukurcuğunun ortasında. İstanbul depremi ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu depremle ilgili panik durumu söz konusu değil. Yakın çevrede hissedilir. Çınarcık ile Adalar arasında gözüküyor. Büyük depremi beklediğimiz Adalar’ın önünden geçen fayla ilişkisiz gözüküyor. Yalova-Çınarcık 1999 depremi ile büyük depremi atlatmıştır. Bu bölgede depremlerin olduğu aralık 11 km derinlikte olması. Anormal durum söz konusu değil. Deprem hatırlatıcıdır, bir gün büyük depremle karşılaşacağız ama zamanını söylemek söz konusu değil. Bu fayın bulunduğu yer Marmara’nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil.

PROF. DR. ERSOY: TETİKLEYİCİ OLMAYABİLİR



Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Geçen olan depremlerden farklı bir yer. Güney Marmara'da olan depremler Gemlik Körfezi'ndeydi. Bizim beklediğimiz büyük İstanbul depremiyle ilgili olmadığını söylemiştik. Bu deprem Çınarcık Çukuru'nda. Bu bölgedeki depremler bizim için kritik. Kırılmaya aday yer Kuzey Anadolu Fayı boyunca 7'den büyük deprem bekliyoruz. Bu uçlarda deprem olunca tedirgin oluyoruz. Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Ama büyük bir deprem yaşandığı takdirde tetikleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece o bölgenin canlı olduğunun göstergesidir. 4 büyüklüğünde 27 bin deprem olması gerekir ki 7 büyüklüğünde bir depremin enerjisini alsın. Hazır olmamız gerekiyor."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Marmara Denizi, Yalova, Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



İSTANBUL VALİLİĞİ: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YOK



İstanbul Valiliği de depremde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 23.53’te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Afad ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.