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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barına alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bilgisi verildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

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