SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bilgisi verildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2024
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/t5XgYYxLKu
- Etiketler :
- Haberler -
- Milli Savunma
- Kuzey Irak
- Terör