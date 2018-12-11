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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre; olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Derepazarı trafik şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu, iddiaya göre tayin ve çalışma saatlerini görüşmek üzere Altuğ Verdi'den randevu aldı.

İsmail H.S., prosedür gereği silahını özel kalem müdürüne bırarak Verdi'nin makam odasına girdi.

Olumsuz geçtiği belirtilen görüşme sonrası, çıktığı odaya silahını alarak tekrar giren saldırgan, önce Altuğ Verdi'ye ardından kendisini engellemek isteyen personel şube müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğitcan Köksal'a ateş açtı.

Saraçoğlu binada görevli polislerce bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polisler Ercan Polat ve Yiğitcan Köksal'ın tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun silahıyla birlikte gözaltına alındığını söyledi.

VALİ ÇEBER: SALDIRGAN ÜNİVERSİTE NEDENİYLE TAYİN İSTEMİŞ



İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Rize Valisi Kemal Çeber, şu açıklamayı yaptı:

Saldırgan polis memuru İsmail H. S.

"İlk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Bu yönde talepleri olmuş. Bu sanırım uygun görülmemiş. Muhtemelen istediği sonucu alamadı. O şahısla ilgili, o hainle ilgili bir şeyler sorduk bu sıkıntısının dışında sessiz sakin kendi halinde birisi. O bunun cezasını çekecek. Yaralıların sağlık durumu nispeten iyi."

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rize Valisi Çeber'i telefonla arayarak olayla ilgili bilgi aldı.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Soylu, bakan yardımcısı ve emniyet müdürünün de incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye hareket ettiğini kaydetti.

Süleyman Soylu'nun da Rize'ye hareket ettiği öğrenildi.

BİNALİ YILDIRIM'IN YAKIN KORUMALIĞINI YAPMIŞ



TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Benim de yakın korumalığımı yapan emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" açkılaması yaptı.



ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ İÇİN ÇARŞAMBA GÜNÜ TÖREN DÜZENLENECEK



Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için çarşamba günü Rize Valiliği önünde tören düzenlenecek.



Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altuğ Verdi için 12 Aralık Çarşamba günü Rize Valiliği binası önündeki alanda saat 09.00'da tören düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Şehidimiz törenin ardından Mersin'e uğurlanacak ve burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diliyoruz."

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?



Şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Verdi, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.



19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanan Verdi, evli ve bir kız çocuk babasıydı.

