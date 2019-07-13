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Dün başlayan S-400 teslimat süreci bugün de devam ediyor.



Sistemin parçalarını taşıyan "İlyushin" modeli kargo uçağı biraz önce Mürted Hava Üssü'ne indi.

Rusya'daki askeri üsten kalkan uçağı karşılamak üzere Mürted'e çok sayıda askeri personel geldi. Parçalar, ağır tonajlı askeri TIR'lara yüklenerek güvenlikli hangarlara yerleştirilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi'' denildi.

4 PARÇA HALİNDE



S-400 sistemi "uzun menzilli radar tespit sistemi", "komuta kontrol ünitesi", "füze rampası" ve "angajman radarı" olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor.

FÜZELER DENİZ YOLUYLA GELECEK

Füzeler dışındaki bu parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilerek S-400 platformu haline getirilecek. Sistemin en pahalı ve en hassas parçaları olan füzeler ise "risk" gerekçesiyle deniz yoluyla getirilecek.

192 FÜZE

Satın alınan iki platformla birlikte 72'şer adet S-400 füzesi getirilecek. 48 yedek füzeyle birlikte toplamda 192 füzenin konuşlandırılacak sistemle birlikte Türkiye'ye getirilecek.

DÜN ÜÇ UÇAK GELDİ



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denilmişti.



Bu doğrultuda dün uzun menzilli radar tespit sistemlerini taşıyan iki adet 2 Antanov 124 ve bir İlyushin model kargo uçağı Mürted Hava Üssü'ne inmişti.

S-400'LERİN MENZİLİ