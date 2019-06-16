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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda üç teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...