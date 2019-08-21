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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarının karşısına çıkan Kalın'ın açıklamaları özetle şöyle:



"(İdlib'de saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak. Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz.

(İdlib) 9. gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil. Tümü bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edecek. Rejime ve ona destek veren Rusya Federasyonu'na ihlalleleri sonlandırmaları yönünde çağrımızı tekrar etmek istiyorum.

(Güvenli bölge) Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz. Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak.



(Suriye) Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz.



(Ekonomi) Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.



(Orman yangınları) Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir.



(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Teröre destek olanlarla ilgili gerekli adımlar atılmıştır. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır."