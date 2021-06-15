SON DAKİKA: Yerinde aşı uygulaması başlıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Buna göre yerinde aşı uygulamasıyla organize sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından vatandaşlar aşılanacak.

Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

35 MİLYON DOZ AŞILDI

Öte yandan Türkiye'de virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamasında toplam doz sayısı 35 milyonu aştı. İki doz uygulananların sayısı 14 milyona yaklaştı.