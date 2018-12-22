Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İmar barışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar" şeklinde konuştu.
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