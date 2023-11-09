SON DAKİKA: Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 8.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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