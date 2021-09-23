SON DAKİKA: İzmir'de bebeğe Covid-19 aşısı yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Ege Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesinin iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.



"İDDİALAR KABUL EDİLEMEZ"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iddianın kaynağı hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir" denildi.

Aşı takip sisteminin barkodla dijital olarak takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır" denilerek ilgililer hakkında soruşturma yapıldığı belirtildi.

"HASTANIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Ayrıca açıklamada İzmir'deki hatalı aşı uygulamasına ilişkin bir sağlık personelinin tutunağı üzerine soruşturma yürütüldüğü de ifade edildi.

Hastanın yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.

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