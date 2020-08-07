Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde bahçe satın alan bir kişi sondaj yaptırarak kuyu açmak istedi.



ÇALIŞANLAR 70 METREDE SUYA ULAŞTIKLARINI SANDI



Sondaj sırasında çalışanlar, 70 metrede suya ulaştıklarını belirterek bahçeden ayrıldı.

ÇAKMAK ATEŞLENİNCE KUYU ALEV ALDI



Ancak bir vatandaş, kuyunun yanında çakmağını ateşleyince kuyu alev aldı.



Yanmaya başlayan kuyudaki gazın ne olduğu öğrenilemedi. Mahalleli yetkililerden gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılmasını istedi.