Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'e oyuncu Can Topçu'dan 'tayt' dayağı

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'i dövdüğü iddia edilen Can Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fenomen Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu oyuncu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’ndeki evde yaşıyordu. İddiaya göre Can Topçu, arkadaşlarının da bulunduğu evde Başak Ermiş’in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti.

İsteğinin yerine gelmediğini gören Topçu, Ermiş’i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.



Evde bulunan arkadaşları Ermiş’i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı. Ayıldığında da eniştesini arayarak “Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diye yardım istedi. Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.



GÖZALTI SONRASI SERBEST



Alınan bilgiye göre, sosyal medya fenomeni kız arkadaşı Başak Ermiş'i öldüresiye dövdüğü ileri sürülen Can Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Bürosu’nda ifade veren Topçu'nun da kendisine tokat atması nedeniyle Ermiş'ten şikayetçi olduğu öğrenildi.



Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.