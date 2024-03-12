Sosyal medyada 12 milyon liralık müstehcen görüntü dolandırıcılığı

Antalya’da sosyal medya uygulamaları üzerinden tanıştıkları kadınlarla karşılıklı müstehcen görüntü gönderen 10 kişi, sonrasında tehdit edilerek dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, dolandırılan toplam paranın 12 milyon 132 bin 203 lira olduğu belirlendi.



PARALARIN GÖNDERİLDİĞİ HESAPLAR ÖĞRENCİLERE AİT

Mağdurların avukatı, olayda dolandırılan paraların gönderildiği hesaplarının sahiplerinin genellikle üniversiteliler ya da maddi durumu kötü kişiler olduğunu söyledi.

20'ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



İddianamede, paraların gönderildiği hesapların sahibi 10 şüpheli hakkında, 20’şer yıla kadar hapis talep edildi.