Sosyal medyada tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından dövüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde M.P. (46), sosyal medyada tanışarak birlikte olmak için buluştuğu Ebru Akyürek (31) ve 2 arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sosyal medyada tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından dövüldü

Olay, 16 Ocak günü meydana geldi. Menteşe'de pazarlamacılık yapan M.P. (46), Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne giderek, üzerinden para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı ve 2 erkek tarafından dayak yedikten sonra gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

"OTOMOBİLİN BAGAJINDAN ÇIKAN 2 ERKEK BENİ DÖVDÜ"

M.P. polisteki ifadesinde, "Sosyal medya üzerinden Ebru Akyürek (31) ile tanıştım. Birlikte olmak için hesabına 500 TL gönderdim. Kendisiyle buluşup aracına bindim. Kızıldağ mevkisindeki ormanlık alana gittik. Otomobilin bagajından çıkan 2 erkek sopayla beni dövdükten sonra Akyürek ile birlikte telefonumu alıp gittiler." dedi.

Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'nin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın gerçekleştiği alandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, şüphelilerin Ebru Akyürek, Nurullah Tekdemir ve Muhammed Ç., olduğunu belirledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akyürek ile Tekdemir tutuklandı. Muhammed Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...