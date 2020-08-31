Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Çocuğa alkol içirip paylaştı

Harun Ş. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, küçük yaştaki çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.

ÇOCUK ''İÇMEK İSTEMİYORUM'' DEYİNCE KAHKAHA ATTI



Çocuğun eline alkol veren Harun Ş., çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı.

TEPKİ ÜZERİNE SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI



Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

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