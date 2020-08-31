Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Çocuğa alkol içirip paylaştı

DHA 31.08.2020 - 13:16 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 13:22
Harun Ş. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, küçük yaştaki çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.
ÇOCUK ''İÇMEK İSTEMİYORUM'' DEYİNCE KAHKAHA ATTI
Çocuğun eline alkol veren Harun Ş., çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı.
TEPKİ ÜZERİNE SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI
Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
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