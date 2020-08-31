Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Çocuğa alkol içirip paylaştı

Çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan bir kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.

DHA 31.08.2020 - 13:16 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 13:22

Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Çocuğa alkol içirip paylaştı

İlişkili Haberler

Bursa'da tepki çeken görüntü: Evin balkonunu haraya çevirmişler

Bursa'da tepki çeken görüntü: Evin balkonunu haraya çevirmişler

İstanbul'da tepki çeken görüntü

İstanbul'da tepki çeken görüntü

Bakkalda taciz iddiasına linç girişimi

Bakkalda taciz iddiasına linç girişimi

Harun Ş. isimli bir sosyal medya kullanıcısı, küçük yaştaki çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı.

ÇOCUK ''İÇMEK İSTEMİYORUM'' DEYİNCE KAHKAHA ATTI

Çocuğun eline alkol veren Harun Ş., çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı.

TEPKİ ÜZERİNE SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

VİDEO: 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MUŞTALI SALDIRI (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...