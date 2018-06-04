İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, "Türkiye'yi şimdi daha öngörülebilir bir hale getirdiklerini" ifade ederken, "Bize okyanus ötesinden, adam ABD'den parmak sallamasın istiyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Soylu, kayyum atanan belediyelerde 650 milyon lira kamu borcu ödendiğini belirtti. Soylu, "Esnafa borç ödendi. Borç batağındaydı belediyeler. Hepsi ödendi" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu, kayyum atanan belediyelerde bir buçuk yılda 4,2 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi.