Sözcü Kalın: ABD'nin F-16 satışıyla ilgili attığı adım olumlu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin çıkarılmasını değerlendirdi. Kalın, ABD Senatosunun attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini belirtti.

Sözcü Kalın: ABD'nin F-16 satışıyla ilgili attığı adım olumlu

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı adına olumlu gördüklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:

"Bizim istediğimiz şekilde Kongreye gitmesinin önü açılmış oldu. Ama o, ara seçimlerden sonra Kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz."

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