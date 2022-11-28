Sözleşmeliye kadro 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? (Sözleşmeliye kadroda son durum)

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? sorusu, kadro bekleyen binlerce 4B'li çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Sigorta kapsamında 4A'lı olabilmek için kadro verilmesini bekleyen sözleşmeli personeller için çalışma tamamlandı. İşte sözleşmeliye kadroda son durum.



SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN TARİH BELLİ OLDU



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personel düzenlemesinin 28 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.



SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyle ilgili konuşan Bakan Bilgin şunları söyledi;



“Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi tamamlandı. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.”

KİMLER KADROYA GEÇECEK?



Sözleşmeli personelin, kadroya alınacağına dair açıklamalarda bulunan Bilgin, aynı zamanda 4A ve 4B çalışanları için de bir açıklamada bulundu.



Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARKA ARKAYA AÇIKLAYACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrasında gelen bir soru üzerine sözleşmelilerin kadroya girişiyle ilgili şunları söyledi:



"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."