Spor kompleksi inşaatından düşen 3 işçi yaralandı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Okmeydanı'daki Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında çalışan 3 işçi yüksekten düşerek yaralandı.
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İstanbul Okmeydanı'da bulunan Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yenileme inşaatında çalışan 3 işçi, çatı bölümünden ikinci kattaki beton zemine düştü.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralılardan ikisini bulundukları yerden çıkararak ambulansa taşıdı.
Yaralı 3 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.