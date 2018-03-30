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Spor kompleksi inşaatından düşen 3 işçi yaralandı

İHA, Anadolu Ajansı

Türkiye
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İstanbul Okmeydanı'daki Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında çalışan 3 işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Son dakika haberi! 

İstanbul Okmeydanı'da bulunan Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin yenileme inşaatında çalışan 3 işçi, çatı bölümünden ikinci kattaki beton zemine düştü.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralılardan ikisini bulundukları yerden çıkararak ambulansa taşıdı.

Yaralı 3 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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