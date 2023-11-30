Spotify'da 2023 yılının en çok dinlenen Türk şarkıcısı Semicenk oldu: Semicenk kimdir?

Türk müzisyen ve söz yazarı Cenk Baş veya sahne adıyla Semicenk, 7 Ekim 1998 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. 2019 yılında TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye programında yarışmacı olarak katılmış ve Hadise'nin ekibinde yer almayı başarmıştı.



İlk olarak "Yüzü Tanıdık Değil" ve "Kalbim Usandı" gibi parçaları çıkardı. 2021 yılının Aralık ayında çıkardığı "Düşer Aklıma" isimli teklisini çıkardı. Bu parça ile tanınan biri haline geldi. Parça, çıkışından 2 yıl sonra 100 milyondan fazla kez tıklandı. Bunun ardından Funda Arar ile olan 'Al Sevgilim' düetini çıkardı. Bu parça ve 'Düşer Aklıma' ile Spotify'da 1 milyondan fazla aylık dinleyiciye ulaştı. Kariyerinde Funda Arar, Mustafa Ceceli, Reynmen ve Ziynet Sali gibi sanatçılarla çalıştı. 2022 yılında 'Aşırı Doz' isimli EP albümünü çıkardı.

