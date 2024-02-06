Star Wars serisinin ilk filmi yeniden izleyiciyle buluşacak

Star War serisinin ilk filmi Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde orkestra eşliğinde gösterilecek.

Star Wars serisinin ilk filmi yeniden izleyiciyle buluşacak

Star Wars efsanesinin ilk filmi "A New Hope", şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Orkestrasının yorumlayacağı müziklerle Zorlu PSM'de gösterime girecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde gerçekleşecek gecenin biletleri satışa çıktı.

Star Wars hayranları, efsaneyi başlatan "A New Hope" filmiyle birlikte, Star Wars dünyasının müziklerini besteleyen ve En İyi Orijinal Müzik Dalı'nda "Akademi Ödülü" kazanan besteci John Williams'ın eserlerini de senfonik orkestra eşliğinde canlı performansıyla izleyebilecek.

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