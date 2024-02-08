Şubat ayında hangi balıklar yenmeli? Düzenli balık tüketmenin faydaları

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde pek çok balık türü denizlerde bulunmaktadır. Ancak her balığın her mevsimde tüketilmesi tavsiye edilmez. Balık zamanları, mevsimlere ve aylara göre farklılık gösterir. Peki, şubat ayında hangi balıklar yenmeli?

Şubat ayında hangi balıklar yenmeli? Düzenli balık tüketmenin faydaları

Beslenme uzmanları, anne adaylarının, yaşlıların ve çocukların, daha dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için haftada düzenli olarak en az iki defa balık yemesini öneriyor. Balıkların lezzetleri cinslerine göre değişse de hangi balığın hangi ayda yenildiği de lezzet açısından önemli.

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIKLAR TÜKETİLMELİ?

Şubat ayı kalkan mevsiminin başlangıcı kabul edilir. Bu süre mayıs sonuna kadar devam eder. Tekir bolca çıkar. Uskumru, lüfer, palamut ise yağını kaybetmeye başlar.

Şubat ayında hangi balıklar yenmeli? Düzenli balık tüketmenin faydaları - 1

DÜZENLİ BALIK TÜKETMENİN FAYDALARI

Balığın en belirgin özelliği kalbimize yardımcı olurken, kalp krizinin önlenmesinde de etkilidir. Kan şekerini dengeler.

Depresyon ve şizofreni belirtilerini hafifletir. Zihin sağlığını korur. Afrodizyak etkisi vardır, doğurganlığı arttırır.

yemek sağlıklı yaşamımızın en temel besin kaynağı olarak görülür.

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