Suç makinesi adam, ayrıldığı eşini bıçakla yaraladı

Olay, 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eski eşi N.A.’nın kaldığı konteyner kente giden G.A. (46) ile N.A. (46) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.A.’nın bıçaklı saldırısına maruz kalan N.A. sırt ve kulak kısmında yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



80 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen G.A.’nın suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.