Sudan öğrenci topluluğu Keçiören'de kuruldu

Türkiye’nin farklı şehirlerinde eğitim gören 60 kişilik Sudanlı öğrenci grubu, 'Sudan Öğrenci Topluluğu'nu kurmak için Keçiören’de bir araya geldi. TEKNOMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmayla, topluluğun yönetim organları belirlendi.

Öğrencilere TEKNOMER içinde bulunan teknoloji stüdyoları da gezdirilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sudanlı öğrencilerin birlik ve beraberliğini artıracak Sudan Öğrenci Topluluğu’nun Keçiören’de kurulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sudanlı öğrencileri şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Teknoloji merkezimizi ve şehrimizi büyük beğeni ile karşıladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Kurdukları topluluğun hayırlar ve güzellikler getirmesini, birlik ve beraberliklerini artırmasını diliyorum” dedi.