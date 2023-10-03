Sulama borusundan kaçak göçmen çıktı

Kilis'te sınır hattında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içine gizlenen 3 kaçak göçmeni yakaladı.

Sulama borusundan kaçak göçmen çıktı

'te kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çıldıroba köyü yakınlarında, sulama borusunun içindeki 3 kişiyi fark etti.

Borudan çıkarılan kişilerin incelemesinde Suriye uyruklu A.B., O.Y. ve M.Y. olduğu belirlendi.

Suriye'den kaçak yollarla 'ye geçtikleri ve jandarmaları fark edince sulama borusuna gizlendikleri belirlenen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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