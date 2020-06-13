Sultanbeyli'de korkutan yangın

İstanbul Sultanbeyli'de bitişik iki binanın çatısı alev alev yandı. Yangın havadan da görüntülendi.



Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. Binadaki vatandaşlar, kendilerini dışarıya zor attı. Çatıdaki alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre sonra yandaki binaya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, bir vatandaş hafif yaralandı.

Yaralı vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahalede bulundu. Yangın havadan da görüntülendi.

