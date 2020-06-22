Süper hücre yağış nedir? Süper hücre yağış nasıl oluşur?

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve beraberinde gelen Meteorolojik uyarılar 'süper hücre' yağışını akıllara getirdi.

SÜPER HÜCRE YAĞIŞLAR NASIL OLUŞUR?

Süper hücre yağışlarının oluşması için sıcak ve nemli havanın gerektiğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Bunun karşısında da soğuk esen rüzgarlar gerekiyor. Bu sıcak ve soğuk esen nemli hava ile birlikte karşılaştığı zaman öncelikle yatay olarak dönmeye başlıyorlar. Ve iki havanın karşılaşması ile süper hücre yağışları oluşuyor'' dedi.

SÜPER HÜCRE YAĞIŞ NEDİR?

Her dolunun ya da her şiddetli yağışın süper hücre olmadığını belirten Çalışkan, oluşan süper hücre bulutlarının içerisinde çarpışma ve karışımın çok fazla olduğunu söyledi. ''Bu yüzden bu bulutlar, dolu, fırtına ve aşırı yağışları beraber yaşatıyor'' diyen Çalışkan, Türkiye'de Akdeniz ve Ege'den gelen sıcak hava ile Karadeniz veya Balkanlar'dan gelen sıcak havanın çarpışması ile oluştuğunu söyledi.

10 KİLOMETRELİK ALANI ETKİLİYOR

Çalışkan, bu yağışların yaklaşık 10 kilometrelik alanı etkilediğini ve geniş etkiye sahip olmadığını belirtti.

EN FAZLA ABD'DE GÖRÜLÜYOR



Süper hücre yağışlarının en çok ABD'de görüldüğünü de ekleyen Çalışkan, Türkiye'de haziran, temmuz ve ağustos aylarında görüldüğünü söyledi.

Çalışkan ''Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketine yol açan yağışlar için de süper hücre yağışı diyebiliriz'' ifadelerini kullandı.

2017'DE İSTANBUL'U VURMUŞTU

Türkiye son dönemde süper hücre yağışlarını İstanbul'da görmüştü. 2017 yılında İstanbul'da etkili olan yağışlar birçok otomobil, ev ve işyerinde ciddi hasarlara neden olmuştu.

2017'DEKİ SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARI BÖYLE BAŞLAMIŞTI