Şüphelilerden ele geçirilen saf alkol dezenfektana dönüştürüldü

Silivri'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ele geçirilen 300 litre saf alkol, belediye ekiplerince el dezenfektanına dönüştürüldü.

Anadolu Ajansı 05.04.2020 - 11:13

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Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Selimpaşa Mahallesi'nde durdurduğu araçta yapılan aramada 10 bidon halinde 300 litre saf alkol ele geçirildi. Araçta bulunan Serhat A. (19) ve yaşı küçük Y.K. gözaltına alındı.

Şüpheli Serhat A'nın emniyette 4 ayrı suçtan, yaşı küçük şüpheli Y.K'nin ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Muhafaza altına alınan alkolün, 31 Mart'ta alınan mahkeme kararına istinaden kamu yararına kullanılmak üzere Silivri Belediyesine teslim edildiği ve 428 litre el dezenfektanına dönüştürüldüğü bildirildi.

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