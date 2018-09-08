Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Anadolu AjansıTürkiye
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.