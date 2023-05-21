Suriye'de 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İstanbul'da “Terörle Mücadele ve Suriye Konferansı”nda konuştu.



Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin ‘girilemez’ dediği yerlere girildiğini belirten Akar, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 37 bin 860 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi.



Akar, Suriyenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.



Milli Savunma Bakanı, teröristlerin önünde iki yol olduğunu bunlardan birinin adalete teslim olmak diğerinin ise çukurlara gömülmek olduğunu vurguladı.



Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonların büyük kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, Gara’da, Zap’ta, Hakurk’ta, Metina’da, Avaşin Basiyan’da terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını söyledi.