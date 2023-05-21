Suriye'de 6 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Suriye'de 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı İstanbul'da “Terörle Mücadele ve Konferansı”nda konuştu.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin ‘girilemez’ dediği yerlere girildiğini belirten Akar, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 37 bin 860 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Akar, Suriyenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 6 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı, teröristlerin önünde iki yol olduğunu bunlardan birinin adalete teslim olmak diğerinin ise çukurlara gömülmek olduğunu vurguladı.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonların büyük kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, Gara’da, Zap’ta, Hakurk’ta, Metina’da, Avaşin Basiyan’da terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını söyledi.

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