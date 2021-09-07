Suriye'de bir asker şehit

NTV Haber - DHA 07.09.2021 - 15:27
Suriye'deki üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından havanlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına götürülerek Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Evli ve 2 çocuk babası şehit askerin acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.
Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.