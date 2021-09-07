Suriye'de bir asker şehit

Fırat Kalkanı Harekat bölgesine teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu.

NTV Haber - DHA 07.09.2021 - 15:27

Suriye'de bir asker şehit

Suriye'deki üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına götürülerek Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit askerin acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...