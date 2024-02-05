Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terör operasyonunda, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamaya göre; bir grup teröristin, Zeytin Dalı ve bölgelerine saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.

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