Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terör operasyonunda, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre; bir grup teröristin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.
Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.
Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/0Czh3Mv7aS
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