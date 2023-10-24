Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçınılmaz son belli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi.” denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...