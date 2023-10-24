Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçınılmaz son belli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi.” denildi.