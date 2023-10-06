Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının ayrıntıları

Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.



Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.

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