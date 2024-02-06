Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: Siz ne istiyorsunuz?

Konseyde yaşananlar ve Acun Ilıcalı'nın neden çileden çıktığı merak konusu oldu.



Öte yandan Survivor All Star'ın 26. bölümünde; dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Eleme adayı için oylama yapan kırmızı takımda da en çok ismi yazılan Mustafa Kemal oldu.