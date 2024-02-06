Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: Siz ne istiyorsunuz?

Tansiyonun bir dakika bile düşmediği Survivor All Star'ın 27. bölüm tanıtımında; Acun Ilıcalı'nın konseyde çileden çıkması gündem oldu.

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: Siz ne istiyorsunuz?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı , bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. 6 Şubat akşamı 27. bölümüyle ekranlara gelecek Survivor'ın yeni fragmanı gündem oldu.

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: Siz ne istiyorsunuz? - 1

ILICALI ÇİLEDEN ÇIKTI

Tanıtımda; tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın konseyde öfkelenmesi ve "Siz ne istiyorsunuz?" diye bağırması dikkat çekti.

Çileden çıkan Ilıcalı'nın oturduğu koltuğu fırlatması gündem oldu.

Konseyde yaşananlar ve 'nın neden çileden çıktığı merak konusu oldu.

Öte yandan 'ın 26. bölümünde; dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Eleme adayı için oylama yapan kırmızı takımda da en çok ismi yazılan Mustafa Kemal oldu.

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